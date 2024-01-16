Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, hükümetin çığırından çıktığını ve ülkeyi her geçen gün daha fazla kaosa sürüklediğini belirterek, “mesajımızvar” sloganıyla Mağusa Suriçi’nde bulunan ağaçlara dövizler asarak “Dilek Ağacı Eylemi” yaptı.

Gençlerin astığı dövizlerde “Utan ve Git”, “Hani Benim Gençliğim Nerde?”, “Vicdani Ret Haktır” ve “Göç Etmek İstemiyoruz” tarzında mesajlar yer aldı.

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü’nün eylemle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hükümet size mesajımız var! Hükümetin çığırından çıktığı ve ülkenin kaosa sürüklendiği bu günlerde, bizler gençler olarak hükümet yetkililerine olan mesaj ve eleştirilerimizi “mesajımızvar” diyerek Namık Kemal Meydanı’nda bulunan Venedik Sarayı civarındaki ağaçlara astık.

Atanmış hükümet yetkilileri tarafından gözden çıkarılmış gençler olarak bizler bu ülkeden göç etmek istemiyoruz. Vicdani ret yasası ivedilik talebini “biz bir savaş ülkesiyiz” cevabı ile reddeden atanmış hükümet yetkililerinin bizi temsil etmediğini belirtir, vicdani reddin insani bir hak olduğunu sizlere hatırlatmayı görev biliriz!

Eşit koşullarda ve barış içerisinde yaşama talebimizi tüm kamuoyuna bu mesajlarla bildiriyoruz.

Tam da bu yüzden hükümet size mesajımız var! Zamanınız doldu, #Utanvegit. Bu ülkenin gençleri olarak #buyolbirlikteyürünecek diyoruz”.