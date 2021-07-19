Gloria’dan Asya bebeğe anlamlı destek

Gloria Jean’s Cofees Cafelerden Asya bebek için büyük duyarlılık…

Doğumundan 2 ay sonra SMA Hastalığı teşhisi konan ve yaşamını 6 aydır makinelere bağlı sürdüren Küçük Asya için yardım kampanyası başlatan Gloria Jean’s Cofees, bugünden itibaren bayramın dördüncü gününe dek mağazalarından elde edecek olan tüm geliri Asya bebeğe bağışlayacak.

Elde edilecek yarımlarla Asya bebeğin tedavi masraflarını karşılayacağı ifade edilirken, beş mağazada bu uygulamayı hayata geçireceğini açıklandı.

Tedavisi 2 milyon 500 bin dolar

Henüz 8 aylık küçük bir bebek Asya Polatlı… Doğumundan 2 ay sonra SMA Hastalığı teşhisi konan Küçük Asya şu anda makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor…

Amerika, Meksika ve Dubai’de SMA Hastalığı’nın tedavisi olduğunu belirten anne Güler Polatlı, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, tedavinin 2 milyon 500 bin dolar olduğunu söylemişti. Bu paranın toplanabilmesi için harekete geçen Anne Güler Polatlı ve baba Ozan Polatlı, sosyal medyada kampanya başlatmış, kampanyaya Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği de (ZAYDER) öncülük etmişti.

SMA Hastalığı nedir?

“Spinal Musküler Atrofi” olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. SMA Hastalığı, vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkiler. SMA, bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilir.

Destek olmak için numaralar

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Yardımlar bu kez Asya bebeğe umut olacak

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