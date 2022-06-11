Gizlice video çekti, tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından tutuklanan zanlı S.Ö. mahkeme huzuruna çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlının 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 13.40 raddelerinde Ortaköy’de faaliyet gösteren bir şoför okulunun binası içerisinde söz konusu işletmede çalışan bir başka şahsın eteğinin altından cep telefonuyla video görüntüsü çektiğini belirterek, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini kaydetti.

Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Sensev, cep telefonunun ise emare olarak alındığını ifade etti.

Sensev, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğine işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edileceğini vurguladı.

Başka kişileri de çekip çekmediği araştırılacak

Söz konusu cep telefonunun ise Polis Genel Müdürlüğü Data Şubesi tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Sensev, zanlının başka kişileri de fotoğraf çekip çekmediğinin araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Sensev, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.