Girne'ye "tam kapanma" masada

Girne ve bölgesinde devam eden yerel bulaş nedeniyle "Girne'ye tam kapanma" konusu gündeme geldi.

Hükümet ve sağlık uzmanları sabahtan bu yana Girne bölgesinde "kapsamlı kapanma" konusunu her yönüyle masaya yatırıyor.

YENİDÜZEN’e bilgi veren üst düzey bir kaynak şu ana kadar Girne'de sadece bugün 10 yeni vakaya rastlandığını kaydederek "Artık radikal ve sert önlemleri almamızın zamanı geldi" dedi.

Girne için pandeminin başladığı dönemde uygulanan "sadece market ve eczanelerin" açık kalacağı, sokağa çıkmanın çok sınırlı tutulacağı bir formül düşünülüyor. Bugün konuyla ilgili detaylı açıklama yapılması bekleniyor.