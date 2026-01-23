Girne’deki belediyecilik hizmetleri konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli başkanlığındaki heyet, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüşen İncirli, Girne’nin yerel yönetim çalışmaları, belediyecilik hizmetleri ve ilçe genelindeki güncel konular hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından Girne Belediyesi’nin tüm birimlerini tek tek gezen İncirli, belediye personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında yerinde bilgi edindi. Samimi bir şekilde karşılanan İncirli, personel ile tek tek kucaklaşıp tokalaşarak sohbet etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, Milletvekili Ongun Talat, Fazilet Özdenefe, Fikri Toros ve Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti.