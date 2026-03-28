Girne’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Serkan Özdoğdu (E-56) yönetimindeki HY 155 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağ dönmek için sinyal verip beklemekte olan Mehmet Özdurak (E-59) yönetimindeki salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan Özdoğdu, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.