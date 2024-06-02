Girne’de trafik kavgası: 2 kişi tutuklandı

Girne’de trafikte çıkan kavga sonucu bir kişiyi darp ettikleri iddia edilen 2 şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, kavganın, Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

M.M.S. ve C.F. isimli şahısların, trafik meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma sonucu F.A.’yı ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, şikâyet üzerine zanlıların tutuklandığını belirtti.

Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı avukatı ise F.A. isimli şahsın, kendilerini darp ettiğini, önce onun saldırdığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.