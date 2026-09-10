“Hiçbir çocuk yalnız kalmasın, hiçbir ebeveyn kaygıyla baş başa bırakılmasın”

Kıbrıs Otizm Derneği, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, otizm spektrumunda olan ve özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitim hakkına eşit ve ayrımcılıktan uzak şekilde erişebilmesi için çağrı yaptı.

Dernek, ailelerin çocuklarının okula uyumu, ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli özel eğitim ile gölge öğretmen desteğine erişimi konusunda hâlâ ciddi belirsizlikler yaşadığına dikkat çekti.

“Oryantasyon yalnızca bir hazırlık değil, ihtiyaçtır”

Okula başlamanın özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar açısından planlı ve destekleyici yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, okullar açılmadan önce veya eğitim yılının başlangıcında oryantasyon süreçlerinin yaygınlaştırılması istendi.

Oryantasyonun yalnızca çocuğu değil, öğretmeni, sınıf arkadaşlarını, okul yönetimini ve aileyi de kapsaması gerektiğine işaret edilerek, “Kapsayıcı eğitim, çocuğun okula uyum sağlamasını beklemekten ibaret değildir. Okulun da çocuğun ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmesidir” denildi.

“Destek mekanizmaları ailelerin sorumluluğu olmaktan çıkmalı”

Özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitim hakkının ailelerin maddi imkanlarına veya bireysel çabalarına bağlı olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, gerekli durumlarda gölge öğretmen uygulamasının açık, erişilebilir, sürdürülebilir ve yasal bir çerçeve içerisinde güvence altına alınması istendi.

Ailelerin her eğitim döneminin başında aynı belirsizliklerle karşı karşıya kalmasının kabul edilebilir olmadığı belirtilerek, “Bir çocuğun eğitim hakkına erişebilmesi için ailesinin her kapıyı tek tek çalmak zorunda kalmaması gerekir” ifadeleri kullanıldı.

“Yalnızız, yorgunuz ve anlaşılmak istiyoruz”

Otizm spektrumundaki çocukların davranışlarının zaman zaman yanlış anlaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, iletişim biçimleri, duyusal ihtiyaçları ve rutinlere bağlılıklarının “problem” olarak görülebildiği belirtildi.

Çocuklarının anlaşılmadığını, dışlandığını veya ötekileştirildiğini görmenin ebeveynleri de yıprattığı kaydedilerek, “Yalnız değiliz. Yalnız kalmak istemiyoruz. Anlaşılmak, dinlenmek ve desteklenmek istiyoruz” denildi.

“Eğitimde fırsat eşitliği bir tercih değil, haktır”

Kıbrıs Otizm Derneği, özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler, okul yönetimleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, uzmanlar, sağlık profesyonelleri ve toplumun tamamını iş birliğine çağırdı.

Açıklamada, çocukların ihtiyaçlarının eğitim yılının ortasında ortaya çıkan bir “sorun” olarak değil, eğitim planlamasının doğal bir parçası olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Dernek yeni eğitim yılına ilişkin beklentisini ise şöyle ifade etti:

“Hiçbir çocuk farklı olduğu için dışlanmasın. Hiçbir ebeveyn çocuğunun okulda kabul görüp görmeyeceği konusunda kaygıyla baş başa bırakılmasın. Hiçbir öğretmen ihtiyaç duyduğu desteği almadan sınıfta yalnız bırakılmasın. Ve hiçbir çocuk eğitim hakkına ulaşabilmek için ailesinin imkânlarıyla mücadele etmek zorunda kalmasın.”

Açıklamada son olarak tüm paydaşlara çocuklar için iş birliği ve dayanışma çağrısı yapılarak, “Her çocuk öğrenebilir. Her çocuk gelişebilir. Her çocuk ait hissedebilir. Yeter ki eşit bir fırsat, ihtiyaç duyduğu destek ve güvenli bir alan sunulabilsin” denildi.