“Seçim arifesinde temel kurallara müdahale ciddi bir demokratik sorundur”

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, siyasi partilerin milletvekili adaylarını belirleme yöntemlerine ilişkin kuralları değiştiren yasa önerisine iktidarın oylarıyla ivedilik alınmasını eleştirerek, düzenlemenin ön seçimi yasanın koyduğu esas olmaktan çıkaracağını söyledi.

Özdenefe, Meclis’in olağanüstü toplantısının yoğun gündemi içerisinde gözden kaçmaması gereken bir gelişme yaşandığını belirterek, söz konusu önerinin henüz yasalaşmadığını ancak izlenen yolun önümüzdeki seçime yeni düzenlemeyle gidilmek istendiğini gösterdiğini ifade etti.

“Ön seçim yasanın koyduğu esas olmaktan çıkıyor”

Mevcut düzenlemede milletvekili adayları ve sıralarının Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, parti tüzüğüne göre ilgili seçim bölgesindeki delege veya üyelerin oy kullanacağı ön seçimlerle belirlendiğini kaydeden Özdenefe, Parti Meclisinin aday belirleyebilmesinin ise tüzükte öngörülen istisnai durumlarla sınırlı olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeyle bu yasal çerçevenin kaldırılmak ve aday belirleme yönteminin parti tüzük ve yönetmeliklerine bırakılmak istendiğini ifade eden Özdenefe, “Ön seçim artık yasanın koyduğu esas olmaktan çıkıyor” dedi.

Özdenefe, konuyla ilgili sorularına “Partiler özgür olsun, dileyen uygulasın” şeklinde yanıt verildiğini aktararak, “Sorun tam da burada başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Yasa koyucunun sorumluluğu demokrasiyi korumaktır”

Anayasa’nın siyasi partileri demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez öğeleri olarak kabul ettiğini ve parti içi çalışmalar ile kararların demokratik ilkelere aykırı olamayacağını belirttiğini hatırlatan Özdenefe, aday belirlemede farklı demokratik yöntemlerin tartışılabileceğini söyledi.

Özdenefe, “Bizim derdimiz siyasi partilerin iç işleyişini şekillendirmek değil, demokrasiyi korumaktır. Anayasayı, demokratik parlamenter sistemi ve siyasi partilerde parti içi demokrasinin asgari güvencelerini korumak da yasa koyucunun sorumluluğudur” dedi.

“Seçim arifesinde peş peşe müdahale ediliyor”

Düzenlemenin seçim arifesinde gündeme getirilmesine de tepki gösteren Özdenefe, iki seçimin aynı tarihte yapılmasında ısrar edildiğini, karma oyun kaldırılması gibi bir değişikliğin gündeme getirildiğini, şimdi de aday belirleme sistemini değiştirmek için ivedilik alındığını kaydetti.

“Seçim sisteminin ve demokratik işleyişin temel kurallarına seçim arifesinde peş peşe ve ivedilikle müdahale edilmesi ciddi bir demokratik sorundur” diyen Özdenefe, “Evet, seçime gidiyoruz. Giderayak yaptıklarının da bu halkın hafızasında elbette bir karşılığı olacaktır” ifadelerini kullandı.