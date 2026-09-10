“Çocuklarımızın can güvenliği siyasi çıkarların konusu yapılamaz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, öğrenci taşımacılığında araç ve şoförlerin sürekli denetlenmesini sağlayacak, sorumlulukları açık biçimde belirleyecek kalıcı ve denetlenebilir bir sistem oluşturulması çağrısında bulundu.

Karaoğulları, yazılı açıklamasında, “Eğri gemiyle doğru sefer mümkün değildir” ifadelerini kullanarak, Eğitim Bakanlığı’nı yasa ve tüzüklere uymaya çağırdı.

“Çocuklarımızın can güvenliği ihmal edilemez; siyasi ilişkilerin, partizanlığın veya ekonomik çıkarların konusu yapılamaz.” diyen Karaoğulları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kamusal eğitim alacak ilk, orta ve lise öğrencilerinin yarıdan fazlasının 800’ü aşkın araçla okullarına taşınacağını belirtti.

Karaoğulları, güvenli öğrenci taşımacılığı için gerekli somut adımların henüz atılmadığını söyledi.

Sendikanın bu konuda daha önce de taleplerini dile getirdiğini ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunduğunu anımsatan Karaoğulları, öğrenci taşımacılığında somut ve etkili adımlar atılmadığını, bütünlüklü bir sistem de oluşturulmadığını vurguladı.

Karaoğulları, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sendikaların dahil edilmediği göstermelik bir toplantı yaptığını belirterek, güvenli öğrenci taşımacılığına ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi.

2019’da Değirmenlik Lisesi ile 2025’te Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan otobüslerde yaşanan olaylara işaret eden Karaoğulları, aradan geçen süreye rağmen verilen vaatlerin yerine getirilmediğini ve çözüm için gerekli temel adımların atılmadığını vurguladı.

Taşımacılık Tüzüğü’nün gerektiği şekilde uygulanmadığını kaydeden Karaoğulları, tüzüğün yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu, mevcut eksikliklerin güvenlik riskleri yarattığını ve sistemin keyfi uygulamalara açık olduğunu ifade etti.

Karaoğulları, taşıma kayıtlarından araçların bakım ve mekanik durumuna, denetimlerden taşınan öğrenci sayılarına kadar çeşitli sorumlulukların okul idarelerine yüklenmeye çalışıldığını da söyledi.

Öğrenci taşımacılığının düzenlenmesi, denetlenmesi ve gerekli güvenlik standartlarının sağlanmasında temel yetkinin Eğitim Bakanlığı’nda olduğunu belirten Karaoğulları, “Yetki Bakanlıktaysa, sorumluluk da Bakanlıkta olmalıdır. Okul idareleri, Bakanlığın yerine getirmediği denetim ve kontrol görevlerinin sorumlusu haline getirilemez” ifadelerini kullandı.

Şoförlerin yeterlilikleri, sağlık durumları ve çalışma izinleri ile araçların yaşı, teknik ve mekanik durumu, periyodik bakımları ve öğrenci taşımacılığına uygunluğunun etkin şekilde denetlenmesi gerektiğini belirten Karaoğulları, mevcut yapının öğrencilerin güvenliğini doğrudan risk altında bıraktığı görüşünü dile getirdi.