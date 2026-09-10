Kayıp yakınlarının bekleyişi kaldırımda sürüyor

Berivan BABAHAN

Filo Jet faciasında yakınlarından gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı önündeki oturma alanları kaldırılarak tamamen kaldırıma taşındı. Basın mensupları için ayrılan çadır da kaldırılırken, limanın çıkış kapısı önünde sıralanan çadırların sayısının azaltıldığı gözlemlendi.

30 Ağustos’ta yaşanan facianın 12’nci gününde, aileler için Filo Jet Denizcilik Ofisi yakınlarında kapalı ve klimalı bir alan düzenlendiği öğrenildi. Ancak ailelerin bu alanı kullanmayı kabul etmeyerek, yakınlarından gelecek haberi liman önündeki kaldırımda beklemeye devam etti.

“Oğlumu almadan gitmem”

Kayıp yakınlarından bazılarının, bekleyişlerini başka bir alanda sürdürmeleri yönündeki teklife karşı çıktığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in limandan elde ettiği bilgiye göre, ailelerden birinin yetkililere kaldırımı işaret ederek, “Burada tek bir taş bile olsa ben o taşın üzerine oturur, yine de oğlumu almadan gitmem” dediği öğrenildi.

Öte yandan, liman çıkış kapısı önünde bulunan çadırların sayısının azaltılması ve basın mensupları için ayrılan çadırın tamamen kaldırılması da dikkat çekti.