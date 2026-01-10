Girne’de otobüs yayaya çarptı

Girne Mete Adanır Caddesi'nde meydana gelen kazada, otobüsün çarptığı yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Musa Çil (E-39), bu sabah 6.30'da yönetimindeki TAA 539 F plakalı otobüsle seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ehıkıoya Kelvin Obaretin'e (E-42) çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Ehıkıoya Kelvin Obaretin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Musa Çil tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi

Lefkoşa Bedreddin Demirel Caddesi'nde alkollü bir halde araç kullanan 21 yaşındaki Victory Akpoodıogaga Panama (E), kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarparak kazaya neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.

Polis, sözkonusu sürücünün bu sabah 2.30'da 137 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu kullandığı AA 004 D plakalı salon araçla seyir halindeyken Başbakanlık kavşağında kırmızı ışık yandığı için sağ şeritte duran Hanaa El Hansalı (K-25) yönetimindeki NY 406 plakalı salon araca çarptı. Yoluna devam etmeye çalışan Panama, sağ şeritten bekleyen Eşref Kardeşoğlu (E-60) yönetimindeki FP 081 plakalı kamyonetin sağ arka kısmına çarparak durdu.

Victory Akpoodıogaga Panama, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.