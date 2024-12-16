Girne’de meydana gelen 2 yangında maddi zarar oluştu

Beylerbeyi’ndeki bir butik otelin çamaşırhanesinde saat 05.00 sıralarında meydana gelen yangında, arızalı durumdaki çamaşır makinesi ile muhtelif çelik tezgahlar ve süs eşyaları yandı, çıkan dumandan dolayı odanın duvarları islendi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yangının muhtemelen elektrik panosunun ısınıp alevlenmesi sonucu meydana geldiği, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Girne Nurettin Ersin Sokak’ta ise saat 08.30 saat sıralarında, bir apartman dairesinin yatak odasında yangın meydana geldi. Açıklamada yangının muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin yatak üzerine düşüp şilteyi tutuşturması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Yangının İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, yangında yatak ve şiltesi, elektrikli battaniye, 3 yastık ve muhtelif beyaz eşyalar ile kıyafetler yandı, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise 2 pencere camı kırıldığı ve evin tüm duvarlarının islendiği ifade edildi.

Açıklamada, yangınlara ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.