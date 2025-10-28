Girne’de maraton ve baklava keyfi

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Pasha Group ana sponsorluğunda, bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025’, 2 Kasım Pazar günü Girne Kordonboyu’nda gerçekleşiyor.

1 Km çocuk koşusu (6 – 12 yaş), 3 Km halk koşusu, 10 Km koşu ve 21 Km yarı maraton kategorilerinde yarışın gerçekleşeceği ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025’ bu yıl itfaiyeye araç desteği için hayat bulacak. Maraton kapsamında genel klasman ve yaş kategorilerine toplam 435 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca aynı gün yine Antik Liman’da gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Baklava Festivali saat 11:00 itibarıyla tüm katılımcılara birbirinden özel lezzetler ve unutulmaz bir deneyim sunacak.

Bu yıl ilk kez 1 km çocuk koşusu

Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Pasha Group ana sponsorluğunda düzenlenen Girne Yarı Maratonu 2025, bu yıl ilk kez minik sporculara özel bir etkinlikle daha da renkleniyor. Maraton kapsamında gerçekleştirilecek ‘Çocuk Koşusu (Kids Run)’, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.30’da başlayacak.

20 Temmuz Kordonboyu Caddesi (Atatürk Anıtı önü) başlangıç noktası olarak belirlenen 1 kilometrelik parkurda, 6-12 yaş arası çocuklar eğlenceli bir koşu deneyimi yaşayacak. Etkinlik boyunca alanda kurulacak çocuk oyun grupları, maskotlar ve sürpriz hediyelerle dolu bir gün katılımcıları bekliyor.

Online kayıtlar devam ediyor

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1 Km çocuk koşusu (ücretsiz) kayıtlarının www.girnemaratonu.com adresinden yapılabileceği belirtildi.

3 Km halk (200 TL) koşusu kayıtlarının ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Doğanköy/Ozanköy/Balabayıs/Zeytinlik/Karaoğlaoğlu Muhtarlıkları’ndan ve gezici kayıt ekiplerinden ayrıca yarış saatine kadar başlangıç noktasından gerçekleştirilebileceği belirtildi.

10 Km (1.250 TL) ve 21 Km (1.750 TL) için kayıtların ise yine 31 Ekim tarihine kadar sadece online olarak yapılması gerektiğinin altı çizildi. ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025’ ile ilgili detaylı bilgilerin Girne Belediyesi sosyal medya sayfalarından takip edilebileceği kaydedildi. Yine kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0533 871 29 29’nolu telefona başvurulabileceği belirtildi.

1 ton baklava ile festival

Girne Belediyesi ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, BAKTAD (Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği) öncülüğünde düzenlenen 14. Uluslararası Baklava Festivali, bu yıl da Girne’de tatlı bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Festival, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.00 - 17.00 arasında Girne Antik Liman’da gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca 1 ton geleneksel baklava, gösteriler, çeşitli ikramlar ve kültürel etkinlikler katılımcılarla buluşacak.