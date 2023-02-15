Girne’de iş kazası: 1 yaralı

Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışmakta olan 37 yaşındaki Adem Sana, dün saat 10:30 sıralarında, kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Adı edilen, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.