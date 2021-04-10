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Girne’de hintkenevirinden 5 kişi tutuklandı

Girne’de hintkenevirinden 5 kişi tutuklandı

Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu hintkeneviri tasarrufundan 5 kişi tutuklandı. 

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Girne’de hintkeneviri tasarrufundan 5 kişi tutuklandı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu O.J.J.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs ile aynı araçta yolcu olarak bulunan F.D.A.(E-19), C.P.O.(E-24), V.E.K.(E-19) ve O.P.E.(E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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