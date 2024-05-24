Girne'de "Don Pasquale" operası sahnelendi

Gaetano Donizetti’nin komedi türündeki “Don Pasquale” operası, önceki gün Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum salonunda Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla sahnelendi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olan temsilin izleyenlerden beğeni topladığı bildirildi.

GAÜ iş birliği, Acapulco Otel’in katkıları ve Telsim ana iletişim desteğinde ücretsiz-halka açık olarak sunulan temsilde eserin orkestra şefliğini Murat Menket, Sahne Yönetmenliğini Aytaç Manizade, Don Pasquale rolünü Bas Engin Suna, Norina rolünü Sermin Dikmen Töre, Ernesto rolünü Ufuk Toker, Doktor Malatesta rolünü Tuğrul Enver Töre, Noter rolünü ise Emre Özarabacı üstlendi.