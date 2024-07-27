Girne'de araç yayaya çarptı
Girne'de dün aracın çarptığı yaya Ömer Tanrıverdi, yaralandı.
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Girne'de dün aracın çarptığı yaya Ömer Tanrıverdi, yaralandı.
Girne’de Ecevit Caddesi'nde, dün 15.40'ta 40 yaşındaki Mustafa Orel, yönetimindeki SV 351 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ömer Tanrıverdi’ye çarptı.
Kazada yaralanan yaya Ömer Tanrıverdi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde, sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü Mustafa Orel hakkında yasal işlem başlatıldı.
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