Girne’de 150 fidan toprakla buluşturuldu
Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi bölgesinde 150 fidan ekildi.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, fidanlar, 21–26 Mart Orman Haftası kapsamında, Girne Belediyesi, Orman Dairesi Müdürlüğü Girne Bölge Şefliği ve Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü işbirliğinde dikildi.
Fidanlar, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi bölgesinde yeni yapılması planlanan mezarlık alanına ekildi.
