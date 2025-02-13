Girne ve Gemikonağı'nda ev yangını

Girne ve Gemikonağı'nda dün iki evde yangın çıktı. İki yangın da itfaiye tarafından söndürüldü., yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, ilk yangın Girne’de dün öğle saatlerinde Karaca Sokak’taki tek odalı ikametgahta çıktı. Muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında bazı eşyalar zarar gördü.

Gemikonağı’ndaki yangın ise LAÜ Yolu üzerindeki apartman dairesinin yatak odasında akşam üstü çıktı. Muhtemelen prizde takılı bulunan fön makinesinin kısa devre yapmasından kaynaklandığı belirtilen yangın sonucu bazı eşyalar zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.