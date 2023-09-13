Girne tek ses, tek yürek: Birlikteyiz, güçlüyüz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, dün akşam Dome Hotel’de ilçe binasının yenilenmesi amacıyla dayanışma etkinliği düzenledi. Oldukça yoğun katılımın olduğu gecede, binanın yeniden yapımı için bol miktarda bağış toplandı.

Etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakan Ömer Kalyoncu, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda CTP’li katıldı. CTP Girne İlçe Merkezi’nde gerçekleştirilecek tadilat nedeniyle organize edilen gecede, Genel Başkan Tufan Erhürman ve Girne İlçe Başkanı Ongun Talat konuşma yaptı. Büyük coşkunun yaşandığı gecede sık sık “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı.

Talat: Dayanışmanın ne demek olduğunu herkese gösteriyoruz

Etkinlikte konuşma yapan Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP’nin sosyalist kitle partisi olduğunu ve özgür siyaset yapan bir parti olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Bir ihtiyaçları olduğu zaman ilk olarak sempatizanlarına başvurduklarını dile getiren Talat, “Özgür siyaset yapmak istiyorsanız hiçbir şahsa, şirkete ve sermaye grubuna gebe kalacak şekilde bir ilişki içerisine giremezsiniz” dedi. Girne İlçe binasının tadilatı için üyelerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Talat, bunun da kendilerini duygulandırdığını söyledi. Dayanışmanın ne olduğunu herkese gösterdiklerini kaydeden Talat, “Duyurumuzu yaptığımız andan itibaren bizlere ulaşan ve gerek bilet alarak gerekse bağışta bulunarak katkıda bulunan tüm yoldaşlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Dayanışmanın anlamı işte buradadır. Bu bir mücadele geleneği ve dayanışma geleneğidir. Bizler de bu geleneği yeni kuşaklara taşımaya kararlıyız” dedi. Geceye katılan ve sponsor olanlara teşekkür eden Talat, organizasyonda emeğe geçen Dome Hotel emekçileri adına Otel Müdürü Tolga Demiral’a teşekkür plaketi takdim ederek konuşmasını sonlandırdı.

Erhürman: Dayanışma CTP’nin yaradılışında ve varlığında olan bir şey

Ongun Talat’ın ardından kürsüye çağrılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinlikte çok ciddi bir dayanışma örneği gösterildiğinin altını çizdi. Dayanışmanın CTP’nin kuruluşunda, yaradılışında ve varlığında olan bir şey olduğunu kaydeden Erhürman, “Toplum olarak artık ciddi bir dayanışmayı artık hep birlikte sergilememiz gereken bir dönemde hep birlikte Girne’de bu dayanışmayı bir arada gerçekleştiriyoruz” dedi. Kıbrıs Türk halkının CTP’ye her zaman ihtiyacı olduğunu ifade eden Erhürman, CTP’lilerin gösterdiği bu dayanışmanın dışarıya taşıp Kıbrıs Türk halkına yayılacağını vurguladı. Erhürman, “Ülkeyi tarihinin en kötü dönemine mahkum eden bu zihniyetten bu akşamki dayanışma ruhuyla halkımızla birlikte kurtulacağız. İyi ki varsınız, iyi ki CTP var, iyi ki Kıbrıs Türk halkı var” diyerek sözlerini tamamladı.