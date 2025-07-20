Girne-Tatlısu yolunda araç takla attı: 4 yaralı

Girne - Tatlısu Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14.40 sıralarında, anayolun 14-15. kilometreleri arasında yaşandı. 47 yaşındaki Ayla Dalyan Karaca’nın yönetimindeki HH 558 plakalı araç, Girne’den Tatlısu istikametine seyrederken dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yolun solundaki su kanalına düştü ve takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Ayla Dalyan Karaca ile yolcu 27 yaşındaki Bahar Özcan (27) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne; yolcular Baran Özcan (27) ve Burak Keskin ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.