Girne Limanı’na ‘ikinci el’ X-Ray, kurdele ve dualarla açıldı

Ertuğrul SENOVA

Girne Turizm Limanı, 37 yıl sonra ikinci el de olsa bir X-Ray cihazına kavuştu. Cihaz için “kırmızı kurdele” ve “dualar” eşliğinde açılış töreni yapıldı.

Kasım 1987’de hizmet vermeye başlayan liman, tekerlekli sandalye ile geçirilen silahlar, konteynerlere saklanan tetikçiler ve bavullara doldurulan uyuşturucular gibi olaylarla anılıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde artan tetikçi ve kaçakçılık vakalarının yarattığı güven krizi üzerine hükümet, Türkiye Cumhuriyeti ile protokol imzaladı. TC Ticaret Bakanlığı ile ‘KKTC’ Maliye Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında cihaz yaklaşık iki ay önce adaya ulaştı.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre cihaz ikinci el. Türkiye’de farklı limanlarda kullanıldıktan sonra, yeni sistemlerle değiştirilmesiyle birlikte boşa çıktı ve Kıbrıs’ın kuzeyine hibe edildi.

2024’te Mağusa Limanı’na getirilen “mobil” X-Ray cihazıyla aynı model olduğu öğrenilen cihaz, tıpkı Mağusa’daki gibi “ısınma” sorunu yaşıyor; soğutulamıyor.

Hatırlanacağı üzere Mağusa’daki cihaz da hava koşullarına yenik düşmüş, yaklaşık bir yıl boyunca çalıştırılamamıştı.

Girne’ye getirildiğinde söz konusu cihaz da benzer şekilde devreye alınamadı. Uzman ekiplerin uzun uğraşları sonucu çalıştırılabildi; kalibrasyon süreci de zaman aldı.

Bu süreçte limanda cihaza uygun bir alan inşa edilirken, gümrük çalışanlarının radyasyona maruz kalmaması uyarısı üzerine sendika girişimiyle kurşun levhalar getirildi.

Bugünkü açılışta Maliye Bakanı Özdemir Berova, TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın “Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye’nin bir parçası olarak gördüğünü ve her türlü desteği verdiğini” söyledi.

Bolat ise “19 ay önce Mağusa’daki açılıştaydık, bugün Girne’deyiz. Gümrükler arasında otomasyon ve veri akışı çalışmaları sürüyor. Termal kameralar ve özel eğitimli köpeklerle yasadışı ticarete karşı önemli bir aşamaya gelinmiş olacak” ifadelerini kullandı.