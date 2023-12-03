Girne - Karpaz yolunda kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

Girne - Karpaz Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 11.20 sıralarında, kuzey sahil yolunun Yudi Dağı mevkiinde meydana geldi.

27 yaşındaki Mübarek Karataş, yönetimindeki 31 ANZ 318 plakalı motosikleti ile Kaplıca istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada, karşı istikametten gelmekte olan, 55 yaşındaki Jolley Wayne yönetimindeki LD 306 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. .

Kazada ağır yaralanan LD 306 plakalı motosiklet sürücüsü Jolley Wayne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan 31 ANZ 318 plakalı motosiklet sürücüsü Mübarek Karataş'ın tedavisi sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.