Girne-Değirmenlik ana yolunda seyir halindeki kamyonda yangın çıktı
Girne-Değirmenlik ana yolunun Arapköy civarında bu sabah seyir halindeki bir kamyonda yangın çıktı.
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Girne-Değirmenlik ana yolunun Arapköy civarında bu sabah seyir halindeki bir kamyonda yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 08.30’da Girne’de Beşparmaklar Caddesi'nde Müslüm Ercan’ın kullanımındaki SE 230 plakalı kamyon araç, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın ön kabini, motor bölümü ve ön lastikleri tamamen yandı.
Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
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