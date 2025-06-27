Girne çevre yolunda zincirleme kaza
Girne Çevre Yolu’nun Eziç Kavşağı olarak bilinen noktasında 3 salon araç ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik çarpışması meydana geldi.
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Girne Çevre Yolu’nun Eziç Kavşağı olarak bilinen noktasında 3 salon araç ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik çarpışması meydana geldi.
Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Detaylar gelecek..
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