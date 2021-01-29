Girne Belediyesi’nde 1’i ağır 8 pozitif vaka, 15 temaslı

Girne’de bulaş hastane ve belediyeyi sardı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyede toplam 8 vaka ve 15 temaslı olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, pozitif olan personellden birinin semptomlarının ağır olduğunu ve 49 yaşındaki bu hastanın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını kaydetti.

Hastane yönetiminden gerekli bilgiyi temin ettiklerini de belirten Güngördü, Bellabayıs köyünde Çarşamba günü 150 test yapıldığını ve hepsinin negatif çıktığını açıkladı.

Akçiçek’de aşılama durdu

Girne Akçiçek Hastanesi’nde artan vakalar nedeniyle Girne bölgesinde aşı işlemlerinin doğu ve batıya kaydırıldığını duyurdu. Güngördü aşıların Esentepe ve Lapta Sağlık Ocaklarında yapılacağı bilgisini verdi.

Bakanlar Kurulu kararlarına da dikkati çeken Güngördü, denetim hususunda yetki aldıklarını çarşı ve işyerlerinin personeller tarafından denetlendiğini ifade etti.