Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde iki oyun sahneleyecek

Girne Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında çocuklara yönelik ‘Herşeyi Bilen Kitap’ ve yetişkinlere yönelik ‘Raskolnikov’ isimli oyunları sahneleyecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek ‘Herşeyi Bilen Kitap’ isimli çocuk oyunu saat 18.30’da, ‘Raskolnikov’ isimli oyun ise saat 20.30’da başlayacak.

Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunlar için rezervasyonlarının www.kibrisbiletcim.com üzerinden veya 0533 821 21 44 numaralı telefondan yapılabileceği kaydedildi.