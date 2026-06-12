Girne 20 Temmuz Stadyumu’nda “Yoga Run” etkinliği düzenlenecek

Girne Belediyesi’nin katkıları ve Prime Run Club’ın organizasyonuyla 18 Haziran perşembe günü “Yoga Run” etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliğin Girne 20 Temmuz Stadyumu’nda saat 18.30’da başlayacağı ve ücretsiz olacağı belirtildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar önce 3 kilometrelik koşuya katılacak, ardından stadyum çimlerinde gerçekleştirilecek yoga seansında bir araya gelecek. Her yaştan sporsevere açık organizasyonun, aktif yaşamı teşvik etmenin yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlığın önemine dikkat çekmeyi amaçladığı belirtildi.

Etkinlik organizatörleri, katılımcıların yanlarında havlu ve su bulundurmalarını tavsiye ederken, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.