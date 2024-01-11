Girit Tiyatrosu’nun sevgiyi ve aşkı kutlayan Εrotokritos oyunu Lefkoşa’da sahnelendi

Murat OBENLER

Bir yıl içine yayılan ve her yıl tekrarlanarak “Hiç Bitmez” konseptiyle Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin bir alt bölümü olarak süren kültür ve sanat projesi yeni yıla Vincenzo Kornaros'un Kuzey Yunanistan Ulusal Tiyatrosu tarafından sahneye konan Girit Rönesansı'nın ritmik romanı “Εrotokritos” ile başlangıç yaptı. Argyro Chioti tarafından tasarlanıp yönetilen Girit tiyatrosunun klasik eseri Atina Kralı'nın tek kızı Aretousa ile kralın sadık danışmanı Εrotokritos'un oğlu arasındaki engellerle dolu ve sosyal açıdan eşitsiz aşkı gözler önüne seriyor. Duygularla dolup taşan, sevgiyi kutlayan büyüleyici aşk hikayesinin yanı sıra oyun, insan iradesinin sınırları ve çağdaş sosyal normlarla çatışmayla ilgili güncel önemli konulara da ışık tutuyor. Kaderini pasif bir şekilde kabul etmeyen, cesaret, tutku ve umutla kendi kaderini tayin etme hakkını savunan bir kadın olan Aretousa'ya odaklanıyor.



İranlı yazar Fallahfar'ın şiiri, Totsiou'nun özgün bestesi ve müziğin gücünü vurgulayan oyun

Performansta, İranlı yazar Rahil Fallahfar'ın gösterisi için özel olarak yazdığı ve ülkesindeki kadınların mücadelelerinden etkilenen bir kadın manifestosu olan bir şiir yer aldı. Anlatımın ve her şeyden önce müziğin gücünü vurgulayan eserde konuşmanın ve bedenlerin ritmikliği çağdaş bir teatral deneyim oluşturuyor. Kılıç dövüşlerinin dans yarışmalarına dönüştüğü, elektro bas eşliğinde serenatlar söylendiği, piyano, çello ve davulla Lola Totsiou'nun özgün bestesinin canlı olarak icra edildiği oyun sanatseverlerden tam not alırken salonu dolduran seyirciler tiyatro ekibini dakikalarca alkışladı.

Freedom Candlemaker'ın "Ageless" konseri 12 Ocak Cuma gecesi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda

Başkent Lefkoşa’nın kültürel marka değerini zenginleştirmeyi, iç ve dış turizmi şehre çekme hedefiyle kültür-sanat ateşini tüm yıl boyunca yüksek tutmayı amaçlayan Uluslararası Lefkoşa Festivali(LUF), Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından desteklenerek Lefkoşa Belediyesi ve Nicosia For Art tarafından organize ediliyor. ECOMMBX tarafından sunulan festival Lefkoşa Belediye Tiyatrosu başta olmak üzere başkentin farklı mekanlarında sanatseverlerle buluşmaktadır. Festivalin bir sonraki etkinliği ise 12 Ocak Cuma gecesi Kıbrıslı şarkıcı-söz yazarı Freedom Candlemaker'ın "Ageless" adlı son uzun albümünün Kıbrıs'ta ilk kez sunduğu konser olacak.