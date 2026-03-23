Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin girişimiyle kamu çalışanları 3 ay için hayat pahalılığı verileceğini, daha sonraki 9 ay için bu ödemenin olmayacağına dikkat çekerek, “Savaşı bahane etmeyin. Zaten savaş başlamazdan çok önce kamu maliyesi kötü yönetiliyordu” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CTP Genel Başkanı İncirli, “Bu memleketin kamu maliyesinin içinde bulunduğu bu perişan hal, savaştan önce de vardı. Açık yüreklilikle ekonomi yönetemediğinizi söyleyin. O kadar kötü yönettiniz ki, çaresiz hale geldiniz” ifadelerini kullandı.

İncirli, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Savaştan önce de bu memlekette yüksek enflasyon vardı. Kamu maliyesi yine sürekli borçlanıyordu. İnsanların yüzüne bakıp bunları söylemeyin. Kimse size inanmaz. İnsanlar niye bu halde olduğumuzu ve bundan sonra da başımıza nelerin geleceğini çok iyi biliyorlar. Zamlardan sonra enflasyon daha da yükselecek. Bu enflasyona karşı insanların kalkanı olan hayat pahalılığı da verilmeyecek. Bu insanların alım gücünün nasıl koruncağını hiç merak etmiyor musunuz?

Asıl zor olan, sizin gibi bir hükümet tarafından bu memleketin yönetilmesidir. Biz hükümete geldiğimiz zaman sizin yarattığınız yıkımı durduracağız. Memleketi adım adım tamir edeceğiz. Giderayak her türlü zararı vermeyi de göze almışsınız.”