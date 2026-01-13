Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Armağan Candan , “Bu hükümetin felsefesi budur. ‘Biz maaş ödüyoruz’. Salahi Şahiner neyin nasıl yapılması gerektiğini, bu şekilde gidilirse nereye toslanacağını anlattı ama bu anlayışa sahip olsalardı kamu maliyesi bu hale gelmezdi” dedi.

Eskiden borçlanmanın maaş ödemek için yapıldığını hatırlatan Candan, bugün borcun borçla kapatıldığını ifade ederek, “Seviye git gide yükseliyor. Belli ki hükümet ekim ayında halktan yedikleri tokadın etkisini hâlâ üzerinden atamadı. Çok sinirli olduklarını da görüyoruz” ifadelerini kullandı. Hükümetin kendi atadıklarını görevden almaktan usandığını belirten Candan, “Sıranın kendilerine geldiğinin farkında değiller. Sizin kendi kendinizi görevden almanız lazım. Bu memleketin başında durduğunuz her geçen gün memlekete zarardır” dedi.

Konuşmasında hükümetin başarısızlıklarını başkalarına saldırarak örtmeye çalıştığını kaydeden Candan, “Bu halkın üçte ikisi sizin bu anlayışınıza bir cevap verdi, o isyan bayrağını yükseltti. Gideceğiniz köyün minareleri çoktan göründü” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Hastanesi üzerinden de hükümeti eleştiren Candan, “On seneden fazladır uğraşılan Güzelyurt Hastanesi bittiğinde ve ihale süreci tamamlandığında hastaneye gerçekten hastane diyebilecek miyiz, bu da tartışma konusu” dedi. Verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Candan, ihale şartnamesinde 15 Şubat tarihinin açık olduğunu hatırlatarak, “Siz bunun öncesinden ‘atılacaksınız’ diyeceksiniz, Sağlık Bakanı’nın da önüne geçip tarih vereceksiniz. Bu halleri nasıl tanımlayacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

Başbakanın Güzelyurt ziyaretine de değinen Candan, “Keşke Başbakan Güzelyurt’a gitmişken Lefke’ye de uğrasaydı da Lefke Gazi Lisesi’nin halini görseydi” dedi. Hükümetin Lefke Gazi Lisesi ile ilgili bir söz daha verdiğini hatırlatan Candan, “Göreceğiz bakalım bu hükümet verdiği sözü tutup ne yapacağını açıklayacak mı?” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı ve maaşlarla ilgili eleştirilerde de bulunan Candan, “Muhalefetten fazla hükümetin popülizm yaptığı bir dönemdeyiz. Dün burada hayat pahalılığı ve maaşlarla ilgili bir şov daha izledik. Başbakan ciddiyse, maaş artışları ilan edilmeden ve yansımadan iki-üç ay önce çıkıp ‘az alana çok, çok alana az’ önerisinde bulunurdu. Bunlara karnımız tok” dedi.

Narenciye fiyatlarına da değinen Candan, üreticilerin yıllar önce aldıkları fiyatlarla bugün mutlu olmalarının istendiğini belirterek, “Bugün kim üç sene önce sattığı fiyata mal satar? Üç senede mal ve hizmetlerin fiyatı yüzde kaç arttı? Böyle bir dünya yok. Böyle bir siyaset halkın hak ettiği bir siyaset değil” ifadelerini kullandı.

El-Sen’in eylem açıklamasına da değinen Candan, “Birlikte karar verdiğimiz protokolleri, uzlaşıları siz hayata geçirmiyorsunuz” dedi.