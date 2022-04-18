Gıda denetimlerindeki eksiklik verilere de yansıdı “Denetimlerde 4 ithal, 4 de yerli numuneden örnek alındı”

Tarım Dairesi 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Yerli ve ithal sebze-meyveye yapılan ve 4 Nisan’dan 14 Nisan’a dek duran pestisit analizleri açıklanan denetimlere de yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan denetimlerle bu hafta açıklanan denetimler arasında büyük fark görüldü. Tarım Dairesi’nin, 18-24 Mart arası yaptığı gıda denetimlerinde 38 ithal ürün, 18 de yerli üründen numune alındığı görülürken, bu hafta açıklanan denetimlerde 4 ithal, 4 de yerli numuneden örnek alındığı açıklandı. Bu haftaki denetimlerde sadece 1 yerli ürünün kirli olduğu belirtildi.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Kalıntı Limitleri”ne göre değerlendiriliyor.

Tarım Dairesi tarafından bu hafta yapılan açıklama şöyle:

“İthal Ürünlerden alınan 4 numunede, 4 numune de temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanırken, yerli ürünlerden ise 4 numunenin 3’ü temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün olduğu belirtildi.”

En son gıda denetiminde kayıtlara neler geçmişti?

Tarım Dairesi, 18-24 Mart arası yapılan gıda denetimlerinde tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığını duyurdu. Tarım Dairesinden yayımlanan bildiriye göre, 18-24 Mart arasında ithal gıda ürünlerinden alınan 38 numunede ve yerli ürünlerden alınan 18 numunede olup tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

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