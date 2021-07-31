Giad-Askon’dan iş ağlarını geliştirme etkinliği

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Kuzey Kıbrıs ve Türkiye arasındaki iş ağlarını geliştirmek amacıyla Acapulco Otel’de etkinlik düzenledi.

GİAD’dan verilen bilgiye göre, etkinliğin açılışında Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası adına Hürrem Tulga konuşma yaptı.

GİAD Başkanı Muhit İnce açılış konuşmasında, Covid-19 salgını sebebiyle, Kıbrıs'ın kuzeyinde turizm, yüksek öğrenim, inşaat gibi ülkenin lokomotif sektörlerinin ciddi bir darbe aldığının altını çizerek, ASKON gibi değerli örgütlerin iş birliklerinin böyle bir dönemde daha büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Etkinlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen iş insanları ile yerli iş insanları görüşmeler gerçekleştirdi.