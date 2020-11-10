Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan üreticilere uyarı

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2019–2020 üretim yılında yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 10-16 Kasım tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ek beyan alınacağı bildirildi.

Genel tarım Sigortası Fonundan yapılan duyuruda, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceği belirtildi.

İlk kez beyan edilecek parsellerin, evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği kaydedildi.