“Genel seçim, 2026’ya çekilecek”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 2027 Ocak’ında yapılması öngörülen genel seçimin erkene alınarak 2026 yılı içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Sabah Postası programında konuşan Ataoğlu, Aralık ayında yerel seçim yapılacağını hatırlatarak, genel seçim tarihinin de 2026’ya çekileceğini ifade etti. Ancak net tarihle ilgili yorum yapmayı doğru bulmadığını ve bu konunun henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını söyledi.

Seçim takviminin yanı sıra son günlerde Kabine değişikliği sorularının gündeme geldiğini belirten Ataoğlu, muhtemel bir değişiklik olması durumunda bunun Başbakan Ünal Üstel’in takdiri olacağını ifade etti.

Yargının talep ettiği yasa değişiklikleri ve olası referandum ihtimaline de değinen Ataoğlu, referandumun ayrı mı yapılacağı yoksa seçimlerden birine mi entegre edileceğinin netleşmediğini, iki seçimin aynı gün yapılmasının Anayasal engel taşımadığını kaydetti.

Karma oy meselesinin de gündemde olduğunu söyleyen Ataoğlu, tüm partilerin hükümet toplantısında görüşlerini aktaracağını ifade etti. Bir önceki seçimde çok sayıda oyun geçersiz sayıldığını hatırlatan Ataoğlu, “Ben karma oy alacağım diye, uygulama kötü bir uygulama ise buna evet dememem gerekir” dedi.