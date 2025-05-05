Gençlik Federasyonu: “Yetkilileri demokratik haklara saygı göstermeye çağırıyoruz”

Gençlik Federasyonu, Lefkoşa’da pankart açan vatandaşların tutuklanmasını eleştirerek yetkilileri toplumun vicdanına kulak vermeye ve demokratik haklara saygı göstermeye çağırdı.

İfade özgürlüğünü savunacağını, hukuk ve adalet için gerekli hukuki ve toplumsal adımları atmaktan geri durmayacağını ifade eden Gençlik Federasyonu, tutuklanıp serbest bırakılan vatandaşlara dayanışma belirtti.

Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi, açıklamasında tutuklanan vatandaşlara orantısız güç ve şiddet uygulandığını da savunarak, bu tür müdahalelerin toplumun vicdanında yara açtığını ifade etti.

Devletin görevinin, bireylerin anayasal hak ve özgürlüklerini kısıtlamak değil, bunları korumak ve geliştirmek olduğunun vurgulayan Gençlik Federasyonu, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğüne ve evrensel insan hakları ilkelerine riayet etmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Barışçıl toplumsal muhalefetin yükseldiği bu dönemde devlet tarafından orantısız güç kullanımının ve hak ihlallerinin artması durumunda ülkenin karşı karşıya kalacağı riskler olacağını, bunlara dikkat çekmeyi sorumluluk bildiğini belirten Gençlik Federasyonu, yetkilileri toplumun vicdanına kulak vermeye ve demokratik haklara saygı göstermeye çağırdı.