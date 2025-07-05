Gençlik Federasyonu, askerlik reformunun ele alınıp, gençliğin taleplerinin dinlenmesi ve çözüm odaklı bir süreç başlatılması çağrısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin" Cumhuriyet Meclisi'nin yaz tatiline girmesiyle birlikte ertelendiği ve gençlerin "belirsizliğe mahkum edildiği" savunuldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Meclisi'nin tatile girmesinden önce gündeminde yer alan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve olası değişikliklerin, özellikle Başbakan Ünal Üstel’in yurt dışında yaptığı açıklamalarla birlikte askerlik sebebiyle ülkeye dönemeyen gençlere "umut kaynağı olduğu" belirtildi.

Gelinen aşamada gençliğin taleplerinin "ikinci plana atıldığı ve mağdur ediliği" savunulan açıklamada, “Gençlerin planlarıyla, hayatlarıyla, gelecekleriyle bu kadar kolay oynanması kabul edilebilir değildir” denildi.

Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Bedelli askerlik ücretlerinin enflasyonla birlikte fahiş seviyelere ulaşması, çalışan gençler için mevcut şartların sürdürülemez olması ve diaspora gençlerinin ülkeye geri dönüşüne hâlâ net çözümler üretilmemesi, yalnızca bireysel mağduriyetler değil aynı zamanda derinleşen bir beyin göçü sorunu yaratıyor.

Gençlik, mevcut askerlik sisteminden memnun değildir. Zorunlu askerliğin kaldırılması, askerlik koşullarının iyileştirilmesi, vicdani ret hakkının tanınması ve profesyonel askerliğin teşvik edilmesi gibi çok boyutlu reformların masaya yatırılması kaçınılmazdır.

Askerlik reformunu yalnızca bedelli askerlik ücretine indirgenemez. Gençliğin taleplerini siyasi çekişmelerin kurbanı eden bu yaklaşım, yalnızca günü kurtarır, geleceği kaybettirir.”

Açıklamada, ülkenin askeri yapısının profesyonelleşme stratejisiyle sürdürülebilir hâle gelebileceğine de işaret edilerek, önerilerde bulunuldu ve “Askerlik reformunun ele alınıp, gençliğin taleplerinin dinlenmesi, çözüm odaklı bir süreç başlatılması” çağrısı yapıldı.