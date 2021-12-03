Gemiye uyuşturucu operasyonu genişledi: Kaptanın evinde 2 tabanca

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün Girne Turizm Limanı’nda Taşucu-Girne seferini yapan gemide düzenlediği ve 3 Milyon TL değerindeki uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon genişledi.

Söz konusu operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada dün tutuklanan ve kaptan olduğu ifade edilen 49 yaşındaki M.A.’nin (E) Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, 9 mm. çapında iki tabanca ve şarjörleri ile 9 mm. çapında iki canlı mermi ve 85 kurusıkı tabanca mermisi bulundu.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, Taşcucu Girne seferini yapan gemide piyasa değeri 3 milyon TL olan yaklaşık 2 kilo metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirmiş, olayla ilgili dün gece gemi kaptanı ile 3 mürettebat tutuklandığı açıklanmıştı. Bu sabah ise geminin kaptanının evinde yapılan bir diğer aramada iki tabanca ele geçirildiği Polis Basın Bültenine yansıdı.

Gemi kaptanı ile mürettebat tutuklanmıştı…

Polis, piyasa değeri 3 milyon TL olan yaklaşık 2 kilo metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiği olayı şöyle duyurmuştu:

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (METAMFETAMİN) İTHAL VE TASARRUFU 02.12.2021 tarihinde, Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Taşucu – Girne seferini yapmakta olan bir gemide Narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada, piyasa değeri üç milyon TL değerinde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gemi kaptanı A.B. (E-37) ile mürettebat A.Ü. (E-55), C.O. (E-35) ve N.K.(E-31) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Gemide 2 kilo uyuşturucu, 4 tutuklu