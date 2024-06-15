Gemikonağı'nda korkunç kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Gemikonağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Gemikonağı Ecevit Caddesi üzerinde bugün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan,143 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanımındaki EP 049 plakalı araç ile aşırı süratli bir şekilde seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve kaldırımdaki bank üzerinde oturan 26 yaşındaki Naveed Akbar ve 22 yaşındaki Sajidullah Khan’s'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden EP 049 plakalı araç, aydınlatma direğine de çarpıp, 3,40 metre yükseklikten denize düştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Naveed Akbar Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralan araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu Demir ile bank üzerinde oturan Sajidullah Khan Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eren Erdoğan ve Aysu Demir yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, Sajidullah Khan müşahede altına alındı.

Olay sonrasında kazaya sebep olan alkollü araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.