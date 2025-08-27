Geliştirilen projeler hakkında bilgi verildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yerel hizmetlerin sosyal hizmet odaklı dönüşümünü desteklemek amacıyla Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarete CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman ve kadın örgütü temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürüvet Karavezirler'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette merkezde yürütülen sosyal hizmetler, 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik verilen sağlık ve sosyal destek programları incelendi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesinin, toplumsal eşitlik ve kapsayıcı hizmet anlayışı doğrultusunda kadın, çocuk ve yaşlı bireylere yönelik titizlikle yürüttüğü bakım ve destek hizmetleri ile sosyal belediyecilik perspektifiyle geliştirilen projeler hakkında bilgi alındı.