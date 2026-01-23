Geleneksel kültürün gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, CIOFF Kuzey Kıbrıs ve Uluslararası Festivaller Derneği Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, belediyelere yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında Tatlısu Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre, Kadirağa, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’la; 2026 yılı kültür, sanat ve festivaller kapsamında planlanan çalışmaların ele alındığını, yerel değerlerin yaşatılması, geleneksel kültürün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu değerlerin uluslararası platformlarda daha görünür kılınmasına yönelik projelerin masaya yatırıldığını bildirdi.

Toplantıda, somut iş birliği başlıkları değerlendirilerek kültürel mirası güçlendirecek ortak adımlar konusunda görüş birliğine varılırken, Tatlısu’nun kültürel potansiyelinin ulusal ve uluslararası festivaller aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasının önemi vurgulandı.

Karşılıklı iyi niyet ve iş birliği anlayışıyla tamamlanan ziyaretin, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler için güçlü bir zemin oluşturmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ziyarette ayrıca, Tatlısu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu eğitmeni ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi Ata Çeker de hazır bulundu.