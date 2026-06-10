Geleceğin veteriner hekimleri Kıbrıs’ta bir araya geldi

Yakın Doğu Üniversitesi, ülke dışından gelen değişim öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Derneği Kıbrıs (IVSA Cyprus), IVSA Erzurum temsilciliğinden gelen öğrencileri Kıbrıs’ta misafir etti. Akademik eğitimler, uygulamalı atölyeler, kültürel geziler ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilen program, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Program aynı zamanda farklı kültürlerin tanınmasına ve uluslararası dostlukların kurulmasına da imkan sundu.

Program kapsamında düzenlenen uygulamalı eğitimlerde öğrenciler, Kıbrıs’a özgü süt ürünlerinin üretim süreçlerini deneyimledikleri Hellim ve Kefir Atölyesi’ne katılırken, Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarlarını ziyaret ederek fakültenin akademik ve teknik altyapısını yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca Deney Hayvanları Araştırma Merkezi'nde (DEHAM) gerçekleştirilen laboratuvar hayvanları atölyesinde, hayvan refahı, bakım uygulamaları, hijyen, stres yönetimi ve etik yaklaşımlar konusunda uygulamalı eğitim alarak mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirdi. Akademik eğitim, uygulamalı çalışmalar, kültürel keşifler ve sosyal etkinliklerle dolu geçen değişim programı, düzenlenen veda gecesiyle sona erdi.

Teoriden uygulamaya zengin bir akademik yolculuk...

Tanışma kahvaltısıyla programlarına başlayan öğrenciler, kahvaltının ardından Veteriner Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Beyza Ulusoy tarafından gerçekleştirilen Hellim ve Kefir Atölyesi’nde Kıbrıs’a özgü süt ürünlerinin üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Atölye kapsamında hellim üretiminin tüm aşamaları uygulamalı olarak aktarılırken, gıda güvenliği ve veteriner hekimlerin bu alandaki sorumlulukları da ele alındı. Katılımcılar, geleneksel Kıbrıs lezzetlerini deneyimleyerek teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirdi. Gerçekleştirilen laboratuvar ziyaretlerinde ise Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin akademik ve teknik altyapısı öğrencilere tanıtıldı. Yrd. Doç. Dr. Halit Şükür eşliğinde Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nı ziyaret eden öğrenciler, veteriner hekimlik eğitiminde kullanılan ileri teknoloji cihazlar ve laboratuvar uygulamaları hakkında bilgi aldı. Ardından Patoloji Laboratuvarı’nı gezen katılımcılar, fakültenin eğitim ve araştırma olanaklarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Değişim programının dikkat çeken akademik etkinliklerinden biri de DEHAM’a gerçekleştirilen laboratuvar hayvanları atölyesi oldu. Veteriner Hekim Meliha Temizel'in yürüttüğü uygulamalı eğitimde öğrencilere laboratuvar hayvanlarının bakımı, refahı, stres yönetimi ve hijyen uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Lavage işleminin uygulamalı olarak gösterildiği atölyede, hayvanlarla çalışırken gözetilmesi gereken etik ilkeler ve bilimsel yaklaşımlar da aktarıldı.

Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfettiler...

Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve turistik değerlerini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, Mağusa’da gerçekleştirilen Kapalı Maraş ziyaretinde bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgi aldı. Ardından sahilde düzenlenen piknik etkinliği ile bir araya gelerek kaynaşma imkanı buldu. Girne’de devam eden kültür turunda St. Hilarion Kalesi, Bellapais Manastırı ve Girne Kalesi ziyaret edilerek bölgenin önemli tarihi yapıları yerinde incelendi; öğrenciler Girne Limanı’nda geçirilen keyifli vakitle günü tamamladı. Program kapsamında Mağusa Surlariçi bölgesi de gezildi. St. Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesi’nde Kıbrıs’ın zengin tarihi ve kültürel mirasını inceleyen öğrenciler, ardından Othello Kalesi ve Lala Mustafa Paşa Camii’ni ziyaret ederek bölgenin çok katmanlı tarihini yerinde gözlemledi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen ziyaretlerde ise öğrenciler, üniversitenin müze koleksiyonlarını tanıma fırsatı buldu. Herbaryum ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde çeşitli eser ve koleksiyonlar incelenirken, Kıbrıs Araba Müzesi ziyaretiyle programın kampüs ayağı tamamlandı. Ziyaretler, Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz ile gerçekleştirilen görüşme ile son buldu; öğrenciler bu buluşmada hem akademik deneyimlerini hem de Kıbrıs’a dair izlenimlerini paylaştı.