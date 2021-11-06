UBP-DP koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Eneri Bakanı olarak yer alan Sunat Atun, “Yoğun bir mesai ortaya koyarak, tüm tecrübem ve geçmiş birikimlerimizle halkımızın üretim mücadelesine gerekli katkıyı koymaya hazırım. Bilinmesini isterim ki, mesaimin tamamını bu sürede ülkemizin kalkınmasına, üreten insanlarımızın sorunlarını çözmeye, yıpranan kurumlarımızı ayağa kaldırmaya harcayacağım” dedi.

Yazılı açıklama yapan Atun, Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında oluşan kabinede, daha önce uzun bir dönem hizmet verme fırsatında bulunduğu, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildiğini hatırlattı ve “Bu güven için Başbakanımız Sucuoğlu’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Atun açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülke olarak son derece zor bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde üretimi, dayanışmayı, işbirliğini ve kardeşliği geliştirmek zorundayız.

Makamlar gelip geçici, ama KKTC kalıcıdır. Geçtiğimiz iki yılda ülke ekonomisi çok ciddi zararlar gördü. Tüm ülke insanımız büyük bir dayanışma içerisinde gerek mal gerekse hizmetler sektörlerinde üretime dört elle sarıldı.

Önümüzdeki günlerde tarihinin netleşeceği erken seçime kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapacağım. Erken seçimle birlikte partimizin tek başına iktidara geleceğine olan inancım tamdır.

Bu kısa sürede yapılabilecek olanlar bellidir. Yoğun bir mesai ortaya koyarak, tüm tecrübem ve geçmiş birikimlerimizle halkımızın üretim mücadelesine gerekli katkıyı koymaya hazırım. Bilinmesini isterim ki, mesaimin tamamını bu sürede ülkemizin kalkınmasına, üreten insanlarımızın sorunlarını çözmeye, yıpranan kurumlarımızı ayağa kaldırmaya harcayacağım.

Bu zor dönemi, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza olan inancım tamdır.”