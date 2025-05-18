Geçmişten Tabağa Uzanan Bir Lezzet Yolculuğu

Kıbrıs’ın taş sokaklarında, ocaktan yayılan buğularla hatırladığımız bir yemektir kolokas. Nenelerimizin büyük tencerelerde ağır ağır pişirdiği, portakal rengiyle göz kamaştıran, içine sevgi katılmış o güzel yemek… Zaman değişti, mutfaklar modernleşti ama bazı lezzetler vardır ki, geçmişin dokusunu yitirmeden günümüze taşınmayı başarır.

Kolokas, kök sebzeler arasında adeta taht kurmuş bir Kıbrıs klasiğidir. Genellikle kuzu etiyle, zeytinyağı ve limonla pişirilir. Kökü toprağın derinliklerinden gelir ama yüreklere dokunuşu çok daha derindendir.

Bugün bu nostaljik lezzeti farklı bir yorumla sunmak istedim: Geleneksel kolokas yemeğini, modern bir sunumla yeniden keşfetmeye ne dersiniz?

Kolokas

Kolakas, (Colocasia esculenta), Güneydoğu Asya kökenli, nişasta bakımından zengin bir kök sebzedir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde "colocasia" adıyla bilinen bu bitki, özellikle Akdeniz bölgesinde tüketilmiştir. Ancak bu dönemde "colocasia" terimi, kutsal nilüfer (Nelumbo nucifera) için de kullanıldığından, bazı karışıklıklar yaşanmıştır.

Kıbrıs'ta kolokasın kullanımı Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Günümüzde de adada yaygın olarak tüketilen bu bitki, özellikle domates sosunda kuzu, tavuk veya domuz etiyle pişirilerek servis edilir. Ayrıca, küçük boyutlu kolokaslara bullez "poulles" denir ve bunlar kızartıldıktan sonra kırmızı şarap ve kişniş tohumu ile tatlandırılır, üzerine taze limon suyu sıkılarak servis edilir.

Kıbrıs Türk mutfağında da önemli bir yere sahip olan kolokas, özellikle kış aylarında tüketilen bir yemektir. Hazırlanışı sırasında, kesildiğinde siyaha dönebilecek bir sıvı salgıladığından, "çıtlatma" adı verilen özel bir kesim yöntemi uygulanır. Bu yöntemle kolokas, bıçak yerine elle kırılarak hazırlanır (Matthews, 2018; Matthews, vd., 2020).

Malzemelerim

200 g kolokas

250 g kuzu but (kemiksiz)

1 küçük soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

4-5 küp hellim peyniri

Taze rezene ya da dereotu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Nar taneleri (isteğe bağlı)



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