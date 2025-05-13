Geçitkale’de “Rum mallarını pazarlayan” 4 TC vatandaşı hakkında uluslararası tutuklama kararı

Kıbrıs Cumhuriyeti Mahkemesi, Geçitkale (Lefkonuk) bölgesinde Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların pazarlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 4 kişi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı.

Güneydeki güvenilir kaynakların aktardığı bilgilere göre, söz konusu kişiler, 750 dairelik büyük bir konut projesiyle ilgili müteahhitlik faaliyeti yürütmekle suçlanıyor.

Mahkeme kararı, bu kişilerin Avrupa Birliği sınırları içinde herhangi bir ülkeye giriş yapmaları halinde tutuklanabilecekleri anlamına geliyor.

Edinilen bilgiye göre Lefkonuk Belediye Başkanı Pieris Gypsiotis, proje ile ilgili belgeleri mahkemeye sundu. Soruşturmanın, özellikle mülkiyet sahipliğine ilişkin iddialar ve satış faaliyetleri üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta da benzer bir dosyada, Macaristan vatandaşı iki kadın emlakçı, Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malları pazarladıkları gerekçesiyle mahkûm edilmişti.