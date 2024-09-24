Geçitkale’de metrekareye 39 kilogram yağmur yağdı

Kıbrıs’ta dün en çok yağış Geçitkale’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye Geçiktale’de 39, Dörtyol’da 27, Vadili’de 16, Ercan ve İskele’de 9, Serdarlı’da 8, Kalkanlı’da 6, Akdoğan, Gönendere’de 3, Çayırova, Çayönü, Sandallar’da 2, Devlet Üretim Çiftliği, Kırıkkale’de 1 kilogram yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kilogram arasında yağış ölçüldü.