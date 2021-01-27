Geçitkale’de aşılama başladı

Geçitkale Belediyesi sınırlarında 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması başladı. Geçitkale Sağlık Merkezi’nde başlayan aşılamayla ilgili olarak Dr. Çağla Kılıç şu açıklamayı yaptı:

“Dünyada, Türkiye de ve ülkemizde de yaklaşık 2 yıla yakın süredir halkımızın sağlığını korumak için sürdürdüğümüz mücadelemize, öncelikle 80 yaş ve üzeri yaşlılarımızı covid-19’dan koruyucu amaçlı aşılama (covid-19)sürecimizi Geçitkale Sağlık Merkezi olarak bugün (dün) başlamış bulunmaktayız

Bu süreçte bizlere hiçbir zaman destek ve yardımlarını esirgemeyen, her zaman disiplinli ve güzel bir ekip işi sergileyen başta belediye başkanımız Sn. Hasan Öztaş ve personeline( Şenay Sunal, Eylem Ada, Sibel Boşnak, Çiğdem Vargın, Güner Özkaya, Sinan Ak, Buğra Esendağ, Mehmet Çavuş) teşekkür eder, halkımızın sağlığını korumak için aşılama sürecine devam edeceğimizi tüm halkımıza duyururuz.”