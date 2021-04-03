Geçitkale’de 2 pozitif, çok sayıda temaslı

Geçitkale Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede 2 Covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve çok sayıda da temaslı olduğu bilgisinin edinildiğini duyurdu, bölgelileri uyardı.

Belediye’nin resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklama şöyle: “Bugün ne yazık ki Geçitkalemizde 2 pozitif vaka tesbit edilmiş ve çok sayıda temaslıları olduğu bilgisi edinilmiştir.

Elzem ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkılmaması maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica ederiz.

Testi pozitif çıkan vatandaşlarımıza geçmiş olsun der, hepinize sağlıklı günler dileriz.”