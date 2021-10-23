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  3. Geçitkale Belediyesi’nden pembe pazar etkinliği                                                                                                               
Geçitkale Belediyesi’nden pembe pazar etkinliği                                                                                                               

Geçitkale Belediyesi’nden pembe pazar etkinliği                                                                                                               

Geçitkale Belediyesi,  Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın  “Pembe Pazar” etkinliği düzenliyor.

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Geçitkale Belediyesi,  Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın  “Pembe Pazar” etkinliği düzenliyor.

“Üretiyoruz, Savaşıyoruz, Farkındayız, Meme Kanserine Üreterek Dur diyoruz” sloganıyla düzenlenecek etkinlik  10.00-17.00 saatleri arasında Geçitkale kasaba meydanında gerçekleşecek.

Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla  etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

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