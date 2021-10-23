Geçitkale Belediyesi’nden pembe pazar etkinliği
Geçitkale Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın “Pembe Pazar” etkinliği düzenliyor.
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Geçitkale Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın “Pembe Pazar” etkinliği düzenliyor.
“Üretiyoruz, Savaşıyoruz, Farkındayız, Meme Kanserine Üreterek Dur diyoruz” sloganıyla düzenlenecek etkinlik 10.00-17.00 saatleri arasında Geçitkale kasaba meydanında gerçekleşecek.
Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.
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Etiketler : kanser, geçitkale, Meme Kanseri